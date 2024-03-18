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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحة الوادي الجديد توجه بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية

صدى البلد

وجه وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور هشام بكر هارون، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية لضمان سلامة المنتجات الغذائية في ظل ارتفاع معدلات الطلب خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى سحب 5 عينات من المنتجات الغذائية بمركز بلاط وإرسالها إلى المعامل للتحليل وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من محاضر عدم حمل شهادات صحية ونقص اشتراطات صحية وإعدام كمية من الأغذية والمشروبات المتنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار "هارون"، وفقا لبيان اليوم - إلى استمرار الحملات الرقابية بالأسواق وكذلك المرور المفاجئ على المنشآت الصحية لضمان الانضباط الإداري وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ تدريب للفرق الطبية أطباء وتمريض بمستشفي الداخلة ، على أعمال الطوارئ لرفع كفاءة الفرق الطبية على أعمال الطوارئ طبقاً لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وشمل التدريب إنعاش القلب والرئة وكيفية استخدام جهاز صدمات القلب وشرح أدوية الطوارئ وأهميتها، وشرح بعض أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية سرعة ضربات القلب، وجلطه القلب وهم أكثر أمراض القلب انتشارا بجانب الإسعافات الأولية وخطة العلاج، وطرق التعامل الأمثل مع حالات الطوارئ وخاصة الحوادث.

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