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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«المصريين الأحرار»: تعزيز العلاقات"المصرية - الأوروبية" خطوة تاريخية بجهود رئاسية

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، دعمه الكامل للخطوة التاريخية رفع مستوي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ وما تسفر عنه من فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتغير المناخي.


وقال الحزب فى بيان صحفي، أن تلك الخطوة غاية الأهمية وفي توقيت حيويّا وتتيح مجالًا واسعا للدولة المصرية الأستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية في مختلف المجالات وتُعزز الشراكة من دور مصر كفاعل إقليمي هام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تقديم حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تتوزع على مدى السنوات المقبلة تزيد مجال التعاون وتفتح الابواب لدعم مشروعات تنموية فى مجالات التجارة والاستثمار والبيئة والتعليم والرعاية الصحية مما يتمثل دفعة جديدة وقوية للاقتصاد المصري، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار على ضرورة استخدام الحكومة هذه الحزمة بفعالية وشفافية لضمان تحقيق أقصى استفادة منها؛ بما يواكب خطوات القيادة السياسية الرائدة فى تحقيق تنمية مستدامة وخدمة الوطن والمواطن.

أشاد الحزب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور الدبلوماسية الرئاسية المصرية الذى استطاع من خلالها تعزيز أواصر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وكافة الاصدقاء ويظهر نتائجها في تلك الأوقات.

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