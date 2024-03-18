أمطار تضرب الإسكندرية تزامنا مع نوة الشمس الكبيرة

تعرضت الاسكندرية لأمطار بين خفيفة ومتوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، دون تأثير على سير المشاة والسيارات ، واستمرت حركة الملاحة و تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الارصفة .



وقرر محافظ الاسكندرية محمد الشريف، رفع حالة الطوارئ بجميع الاجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الاحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع أي تجمعات للامطار، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقي اي بلاغات.



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالاماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الامطار لتصريفها وتسهيل الحركة .



من جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا علي الممتلكات والارواح وسلامة الملاحة البحرية .

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر ان الاسكندرية تتعرض حاليا الي نوة " أنواء الشمس الكبيرة " التي تستمر لمدة يومين تصاحبها رياح شرقية .

