شريف بشارة يهنئ الأم المثالية بالإسماعيلية

قدم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، التهنئة للسيدة عبير عباس محمد محمود، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولي لهذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت السيدة وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وجاءت السيدة تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وجاءت كالتالي: السيدة أميمة طلعت على السيسي الأولى على محافظة المنوفية، والسيدة إلهام عبد الحميد عبد الحميد الأولى على محافظة الغربية، والسيدة نجلاء مستجير أحمد الأولى على محافظة بورسعيد، والسيدة نجاح محمود صابر الأولى على محافظة الجيزة، والسيدة عبير عباس محمد محمود الأولى على محافظة الإسماعيلية، والسيدة عرب حسن على عاشور الأولى على محافظة البحيرة، والسيدة فاطمة جابر بدوي حسين الأولى على محافظة بني سويف.

وجاءت السيدة فاطمة السيد منصور محمد الأولى على محافظة السويس، والسيدة أم هاشم إبراهيم عبد الكريم الأولى على محافظة الوادي الجديد، والسيدة صباح صالح سليمان حسن الأولى على محافظة شمال سيناء، والسيدة عزة مجاهد السيد فريخة الأولى على محافظة دمياط، والسيدة جده صادق إبراهيم سيد أحمد الأولى على محافظة المنيا، والسيدة مرثا إبراهيم عوض جرجس الأولى على محافظة الأقصر، والسيدة عايدة سعيد أبادير روفائيل الأولى على محافظة القاهرة، والسيدة ابتسام حمدي أحمد عبد العزيز الأولى على محافظة البحر الأحمر، والسيدة مسعدة محمد محمد هنيدي الأولى على محافظة الإسكندرية، والسيدة منى محمد على خليفة الأولى على محافظة أسيوط، والسيدة زينب عبد القادر عبد العال الأولى على محافظة الفيوم.

كما جاءت السيدة روجينا فوزي بهادر نور الأولى على محافظة سوهاج، والسيدة مريم وهيب يعقوب عطا الله الأولى على محافظة قنا، والسيدة وهيبة أحمد حليم عبد اللطيف الأولى على محافظة جنوب سيناء، والسيدة عزة عبد الفتاح عبد الستار سلامة الأولى على محافظة الشرقية، والسيدة وفاء عواد عبد العزيز حمزة الأولى على محافظة القليوبية، والسيدة هدى أحمد عبدالله أحمد الأولى على محافظة أسوان.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية عن عام ٢٠٢٤، وهي السيدة شهيرة راضي محمد عمر من محافظة مطروح، أما الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٤ من ذوي الهمم فهي السيدة شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية، أما فيما يتعلق بالأم البديلة، فجاءت السيدة فرح حسين عبد القادر عمر من محافظة الجيزة الأولى على مستوى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي ومن قرى حياة كريمة، فقد جاءت السيدة كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط الأولى على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأم صباح دياب سيد أحمد أمًّا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم هدى عبد الحميد حسنين أمًّا مثالية لشهيد من الشرطة.

كما سيتم تكريم السيدة أمل على حسن محمد من محافظة أسيوط لتميزها كأم في مبادرة" لا أمية مع تكافل"، والسيدة مرفت توفيق غانم خالد من محافظة المنوفية لتميزها كأم "رائدة اجتماعية".

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه؛ إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديرًا لدورها في حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ بلغ ٦٩٤ متقدمة،لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن ٤١٢ متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي: ألا يقل سن الأم عن ٥٠ عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلًا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي ٥ أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيًا والغير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشروط الخاصة باختيار المُكرمين، جاءت وفقًا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معانٍ سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضًا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد.