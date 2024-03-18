عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطوير الخدمة| توريد فرش غير طبي إلى مستشفى حميات الإسماعيلية

توريد فرش غير طبي
توريد فرش غير طبي بمستشفى حميات الإسماعيلية

صرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية تسعى دائمًا لرفع جودة الخدمة المقدمة في كافة المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية

وأشار إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير القطاع الصحي على مستوى محافظات الجمهورية وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي الإسماعيلية.

وأضاف أنه تم توريد فرش غير طبي جديد لمستشفى الحميات؛ وذلك بدعم من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، ويضم فرش كامل لغرف المرضى، عبارة عن ١٥٠ سرير نصف فولر، ١٥٠ ترابيزة طعام، ١٥٠ كمودينو مريض، ١٥٠ دولاب معدني لملابس المرضى ١٥٠ سلة مهملات استانلس، ٥٠ كرسي فوتيه لغرف المرضى، ٢٠٠ طقم فرش لأسرَّة المرضى، بالإضافة إلى ١١٥٠ متر ستائر لنوافذ المستشفى وبين أسرَّة المرضى.

هذا إلى جانب توريد فرش كامل لغرف الاستقبال والعيادات، عبارة عن ٥٠ مكتب، ٥٠ كرسي متحرك، ٥ أسرة فحص مريض، ٥ ميزان بالغين، ٥٠ حامل محاليل ١٥ كابينة ألات معدنية، ٥ ترولي غيار، و٥ كراسي متحركة لنقل المرضى.

كما تم توريد ٨٠ كرسي زائر ثابت، ٧٠ وحدة انتظار ثلاثية، ٦ بنش سويدي، علاوة على فرش المعمل وعبارة عن ١٠ متر بنش معمل، كرسي سحب العينات، ٣٠ كرسي بدون ظهر.

فيما تم توريد عدد ٦٠ رف معدني لصيدليات المستشفى، ٤ دولاب مكتبي كبير.

كما تم توريد فرش لإدارة المستشفى، عبارة عن ٢ طقم مكتب جلد، ٢ خزينة، بالإضافة إلى استكمال فرش سكن الأطباء والعاملين، ٣٠ غرفة مع ٤ طقم أنتريه بشكل كامل.

أما بخصوص منظومة إدارة المخلفات، تم توريد ٤ حاويات مخلفات متحركة، ١٨ سلة مهملات ٦٠ لتر، ٨٠ سلة مهملات بلاستيك، بالإضافة إلى ٦ ترولي موزعين لنقل أدوات النظافة، مفروشات نظيفة وغير نظيفة، ٥ ترولي خدمات و٢٠ لوكر لتغيير ملابس العاملين.

ومن الجدير ذكره، أن مستشفي حميات الإسماعيلية تستقبل المرضي من محافظة الإسماعيلية وكذلك المحافظات المجاورة (الشرقية _السويس _بورسعيد _شمال سيناء _جنوب سيناء).

وتقدم مستشفى حميات الإسماعيلية خدمات العيادات الخارجية شهريًا بتردد يزيد عن خمسة ألالف تذكرة شهريًا 
وكذلك خدمات الاستقبال للأمراض المعدية وجميع أمراض الحمى، وخدمات الأشعة المقطعية والأشعة العادية على الصدر، أشعة السونار على البطن.

وكذلك الخدمات المعملية والتي يتم من خلالها عمل الفحوصات لحالات الطوارئ والداخلي، عيادة مرضى الدرن عمل الفحوصات وصرف العلاج الشهرى، عيادة المشورة يتم عمل الفحوصات وصرف العلاج الشهري. 
وحدة الفيروسات الكبدية فيروس بى وسي، عمل الفحوصات وصرف العلاج، والقسم الداخلي حجز حالات الحميات والأمراض الصدرية بقوة ١٥٠ سرير، العناية المركزة بقوة ٢٥ سرير، و٢٤ ماكينة غسيل كلوي.

وأكد بشارة على ضرورة بذل المزيد من الجهد من قِبَل الكوادر الطبية وفِرَق التمريض المعاون لهم؛ من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الإسماعيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة تطالب مجلس الدولة برفض طعن مرتضي منصور علي انتخابات الزمالك.. فيديو

إسرائيل ترفض دخول مفوض أونروا لمعبر رفح.. تفاصيل

الاحتلال يعلن مقـ.تل أحد جنوده في عملية اقتحام مجمع الشفاء بغزة

ليست حقيقية.. ألمانيا تعلق على انتخابات روسيا وتتوعد بعقوبات

ماذا يفعل من فاتته صلاة العشاء ووجود جماعتين أحدهما تؤدي التراويح| الإفتاء تجيب

شكري: مصر ترفض أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام كريمر الحاصل على نوبل للسلام هل قدم حلولا للحروب؟

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بالعبايات.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش في رمضان تشعل إنستجرام

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ