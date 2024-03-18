عبدلله السعيد يثير الجدل بتصريحات نارية عن انتقاله للزمالك

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني، تصريحات نارية لنجم الزمالك عبدلله السعيد عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال عبد الله السعيد "لو جالي نفس عرض الزمالك من الأهلي كنت هختار الزمالك بردو".

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين لمجموعتين، و تم التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة بالتدرج بالكرة والضغط على المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.