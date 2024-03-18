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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 8.. الشرطة تطارد حزلقوم وعصابته بعد اقتحامهم للبنك

الكبير
الكبير

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 8 الكثير من المواقف الكوميدية.

وبدأت الحلقة بالعديد من المواقف الكوميدية التي جمعت حزلقوم مع جوني وباقي أفراد العصابة والمكونة من مربوحة ونفادي وهجرس والعترة.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين البنك بإبلاغ الجهات المختصة والتي علي الفور شكلت مأمورية للقبض علي العصابة وتحرير الرهائن.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية.

أحداث مسلسل الكبير

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it

مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوي حزلقوم

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