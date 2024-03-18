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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا لـ«مجدي عبد الغني»: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك دنيا وآخرة»

صدى البلد

وجه محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، رسالة غاضبه للإعلامي مجدي عبد الغني، عبر برنامج رامز جاب من الآخر.

و قال كهربا: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. وربنا هيجيب لي حقي دنيا وآخرة”.

ووقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحايا حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".

رامز جلال عن عبد الله السعيد وكهربا: معانا صانع الألعاب والمهاجم اللي مشاكله معقربة

سخر رامز جلال من عبد الله السعيد ومحمود كهربا قائلا:" معانا صانع الألعاب والمهاجم اللي دماغه رايحة  منه ومشاكله معقربة ".

عبد الله السعيد لرامز جلال: هختار الزمالك حتى لو الأهلي قدم نفس العرض

قال عبد الله السعيد في حديثه مع رامز جلال،: "لو الأهلي قدملي نفس عرض الزمالك هختار الزمالك".

كهربا: صفقة إمام عاشور في الأهلي توجع أكتر من انتقال عبد الله السعيد للزمالك

وقال محمود كهربا في حديثه مع رامز جلال:" صفقة إمام عاشور في الأهلي توجع أكتر من صفقة عبد الله السعيد في الزمالك".

إيدي اتكسرت.. إصابة خطيرة لكهربا في رامز جاب من الآخر

بدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب في كهربا وعبد الله السعيد، وقام رامز بإدخال الكلب الألماني في مواجهة اللاعبين، وردد كهربا: "ما بحبش الكلاب".

كهربا محدي عبد الغني برنامج “رامز جاب من الأخر اللاعب محمود كهربا

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