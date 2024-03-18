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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: حصر أراض زراعية تم تبويرها على الطرق الرئيسية والسريعة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعا باللجنة الدائمة المكلفة بالمرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، والمهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق والكباري بالدقهلية ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظه ، والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظه ، والأستاذ حسين البغدادي مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحكومة بالمحافظة .

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من حصر كافة الأراضي التي تم تبويرها علي الطرق السريعة والرئيسية وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين ، مشدداً علي إعادتها كما كانت عليها .

كما وجه " مختار " بتحرير محاضر فورية وإزالة كافة المخالفات علي الفور وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها وإحالة المخالفين الي النيابة العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاههم .

وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ علي الأراضي الزراعية هو واجب وطني علينا جميعاً ادائه ونحن أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.

وكلف " مختار " السكرتير العام للمحافظة بعرض نتائج أعمال اللجنة أول بأول عليه شخصياً ، وقال ستكون هناك متابعة شخصية مني لهذا الملف ولن أترك أي شخص مذنب دون عقاب أيا كان منصبه .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية وكيل وزارة الزراعة الدقهلية هيئة الطرق والكباري محافظ الدقهلية بنطاق المحافظة الدكتور أيمن مختار وزارة الزراعة

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