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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

صيد العقارب 8.. عايدة تعلن الحرب على عائلة الغول

صدى البلد

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل “صيد العقارب”، وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.


شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل "صيد العقارب"  عدد من الأحداث الهامة أبرزها ، توعدت "عايدة"، بالانتقام من عائلة الغول .

 

وعاهدت والدها، حسن ضرغام،  وزوجة شقيقها "علي"، الذي يلعب دوره محمود عبد المغني.
 

وفي النهاية، أجرت "عايدة" حوارًا مع "ريمون"، وخلال الحوار، أكدت له أنها لم تسأله أبدًا عن تفاصيل حياته حينما انضم إلى فريق العملمعها وكشف لها أنه دخل السجن بسبب قضية قتل غير مقصودة، وأكد أنه سيكون معها في أي موقف. ومع ذلك، حذرته أن ما ستطلبه منهقد يعيده إلى السجن مرة أخرى.


 

كما شهدت أحداث الحلقة تحسن حالة صحة "حسن ضرغام"، ووعدته ابنته "عايدة"، غادة عبد الرازق برجوع حقه.

مسلسل صيد العقارب

وأعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

الفنانة غادة عبد الرازق الفنان احمد ماهر صيد العقارب غادة عبد الرازق محمود عبد المغني

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