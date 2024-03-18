بابا جه 8.. نسرين أمين تكتشف خيانة أكرم حسنى

رضت اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث المثيرة

شهدت أحداث الحلقة التواطؤ بين ياسر وريهام، مديرة دار الأيتام، حيث تم الاتفاق على كذبة تتعلق بتأجير سيارة هشام للدار.

كما شهدت أحداث الحلقة طلب ولاء رؤية سجلات التعامل مع هشام، لكن ريهام رفضت الكشف عن تفاصيل الدار.

وبعد ذلك، قررت ولاء الاستعانة بأحد أقاربها للحصول على سجل المكالمات الخاص بـ هشام وبالفعل، حصلت على السجل واكتشفت أنه فيالوقت الذي قال فيه هشام أنه يتحدث إلى أحد العملاء، كان يتحدث بالفعل إلى المذيعة نهي الشيمي وأم زياد، زميلة.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.