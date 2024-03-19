عندها كانسر في القولون.. منة فضالي تكشف عن حالة والدتها

شاركت الفنانة منة فضالي، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: “عاوزه اشكر كل الناس اللي جاتلي المستشفي علشان يطمنو علي ماما و اللي اتصلو بجد الف شكر و فعلا المواقف بتبين آلناس في ناس معرفهاش والله جاتلي و اتصلو و ناس كانت قريبه وكنت فاكراهم صحاب ولا فكرو حتي يسالو بس معلش ؟”.

وتابعت: “وحقيقي بشكر من قلبي الرجوله كلها في عز ما هو مشغول مسابنيش الرجوله امير كراره”.

وأشارت: “أنا امي كان عندها كانسر في القولون و شلنا ٩٠ في الميه من القولون و عملنا تحويل مصار و حوار طويل جدا ولسه مكملين في المستشفي بس ان شاءالله تتحسن”.

ووجهت الشكر: “ايمان العاصي مي كساب لقاء سويدان عبير منير عفاف محروس وكيكي هجرسي مني عبد السلام متحرمش منكم ولا من جدعنتكم مسبتنيش لوحدي”.

واختتمت: “وحقيقي شكرا من قلبي ل صاحبتي الوحيده اللي معايا من اول ما جيت المستشفي منار المساعده بتاعتي و ظهري ابتسام وبنتها امل شكرا ليكم يا جماعه اول مره احسن اني محبوبه واني مش لوحدي”.