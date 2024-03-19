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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ1500 جنيه فقط.. أحدث Smartwatch من هونر تفوقت على Apple Watch وسامسونج 

ب 1500 جنيه فقط..أحدث
ب 1500 جنيه فقط..أحدث Smartwatch من هونر تفوقت على Apple Wat

تم الإعلان عن أحدث ساعة ذكية أو جهاز تتبع للنشاط البدني من الشركة في حدث إطلاق Honor Magic 6 Ultimate في الصين. كما أعلنت الشركة أيضًا عن Honor Magic 6 RSR Porsche Design في هذا المؤتمر.

كما هو مدرج على موقع العلامة التجارية العالمي. ومع ذلك، لم تكشف الشركة إلا عن تفاصيل الأسعار والتوافر لبلدها الأم.

يتميز Honor Band 9 بشاشة AMOLED مستطيلة مثل سلفه Honor Band 7. ومع ذلك، فإن الشاشة ليست أكبر فقط ولكنها أيضًا أكثر وضوحًا وسلاسة ومنحنية.

توفر اللوحة بحجم 1.57 بوصة دقة 402 × 256 بكسل، و 302 نقطة في البوصة، ومعدل تحديث 60 هرتز. للمقارنة، يبلغ حجم شاشة الطراز الأقدم 1.47 بوصة وتأتي بدقة 364 × 198 بكسل.

على أي حال، يظل الجسم بلاستيكيًا مع لمسة نهائية تشبه المعدن على الجانبين. كما يحتفظ المنتج بمقاومة الماء حتى 5 أجهزة صراف آلي.

يستخدم جهاز تتبع اللياقة البدنية Bluetooth 5.3 للاتصال بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android 9.0 أو أعلى. كما أنه متوافق مع أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 11 أو الإصدارات الأحدث. يقترن الجهاز عبر تطبيق Honor Health.

تمامًا مثل الأجهزة القابلة للارتداء الذكية الأخرى في السوق، يأتي Honor Band 9 مع العديد من الوظائف الصحية. يدعم 96 وضعًا رياضيًا ، وتتبع النوم، وقياس معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى أكسجين الدم، وتتبع مستوى التوتر ، والمزيد.

يأتي الجهاز أيضًا مع ميزات مفيدة أخرى ، مثل التحكم في تشغيل الموسيقى ، وتنبيهات المكالمات ، وإشعارات التطبيقات ، والطقس ، والمنبه ، والمزيد. أخيرًا وليس آخرًا ، يُقدّر أن يستمر المنتج لمدة تصل إلى 14 يومًا بشحنة كاملة.

 

سعر Honor Band 9 

 

يبلغ سعر (~ 35 دولارًا) في الصين أي مل يعادل 1500 جنيه مصري تقريبا. يأتي بثلاثة ألوان: الأسود والأرجواني والأزرق.

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