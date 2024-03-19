خبير تربوي يقدم للطلاب 12 نصيحة لضمان التفوق في الثانوية العامة

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، إرشادات تعليمية ونفسية لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق



حيث قال الدكتور تامر شوقي في رسالة وجهها لطلاب الثانوية العامة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي منذ قليل ، أنه لتحقيق التفوق في الثانوية العامة لابد من اتباع الإرشادات الآتية :