خبير تربوي يقدم للطلاب 12 نصيحة لضمان التفوق في الثانوية العامة

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، إرشادات تعليمية ونفسية لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق
حيث قال الدكتور تامر شوقي في رسالة وجهها لطلاب الثانوية العامة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي منذ قليل ، أنه لتحقيق التفوق في الثانوية العامة لابد من اتباع الإرشادات الآتية :
- لابد من الانتهاء من استذكار معظم المواد أن لم يكن كلها خلال موعد أقصاه منتصف شهر أبريل القادم
- استذكار أى مادة مرة واحدة لا يكفي للنجاح أو التفوق فيها بل لا بد من مراجعتها أكثر من مرة
- المراجعة الأولى لابد ان تكون في شكل إعادة قراءة وتسميع - بفهم- الدروس الخاصة بكل مادة
- المراجعة الثانية يمكن أن تكون في صورة قراءة الدروس الصعبة مرة أخرى وحل أسئلة على باقي الدروس السهلة أو التى تمكنت منها
- لا بد من عدم تضييع وقتا طويلا في مراجعة الدروس السهلة واستثمار الوقت دائما في اكتساب معلومات جديدة
- على الطالب ألا يستهين بقراءة شرح كل درس بعينيه بتركيز حتى ينطبع في ذهنه بشكل واضح ( فالذاكرة مثل كاميرا الموبايل، لكي تلتقط اي صورة بجودة مرتفعة لا بد ان تركز الكاميرا عليها ، وكاميرا الطالب هي عينه وشرح الدرس هى الصورة التى سيتم التقاطها)
- لابد من تقسيم اليوم بين مراجعة الدروس في المواد التى انتهى الطالب من استذكارها واستذكار الدروس الجديدة في المواد التى لم ينتهي من استذكارها، بحيث ينتهى في نفس الوقت من استذكار الدروس الجديدة ومراجعة الدروس التى انتهى من استذكارها مما سيوفر للطالب وقت فيما بعد لمراجعة المواد
- على الطالب أن يحتفظ دائما بمفكرة بها النقاط أو الأسئلة التى تعتبر صعبة عليه للنظر اليها على فترات حتى يتمكن منها
- لابد من عدم مقارنة الطالب بغيره في الاستذكار والمراجعة، ولا يتأثر بمن يدعى انه لا يذاكر فقد يكون غير صادق
- على الطالب أن يراجع دائما من نفس المصادر التى ذاكر منها اول مرة ما دامت جيدة لان تغييرها قد يسبب تشتتا
- على الطالب أن يحاول حل أسئلة من أكثر من مصدر موثوق فيه ( وأن يكون الهدف من ذلك ليس فقط الحصول على الدرجة كاملة بل التعرف على ما فهمه وما لا يفهمه بشكل جيد من المادة وإعادة استذكار أجزاء المادة التى اخفق في الإجابة علي الأسئلة الخاصة بها
- على الطالب ألا يتأثر بشكل سلبى بحصوله على درجات منخفضة في الامتحانات التى يعقدها معلمه ( فالكثير من الطلاب تفوقوا في امتحانات الثانوية العامة رغم حصولهم على درجات منخفضة في بعض امتحانات معلميهم)