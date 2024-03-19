عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير تربوي يقدم للطلاب 12 نصيحة لضمان التفوق في الثانوية العامة

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، إرشادات  تعليمية ونفسية لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق 
 

حيث قال الدكتور تامر شوقي في رسالة وجهها لطلاب الثانوية العامة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي منذ قليل ، أنه لتحقيق التفوق في الثانوية العامة لابد من اتباع الإرشادات الآتية :

  • لابد من الانتهاء من استذكار  معظم المواد أن لم يكن كلها خلال موعد أقصاه منتصف شهر أبريل القادم
  • استذكار أى مادة مرة واحدة لا يكفي للنجاح أو التفوق فيها بل لا بد من مراجعتها أكثر من مرة
  • المراجعة الأولى لابد ان  تكون في شكل إعادة قراءة وتسميع - بفهم- الدروس الخاصة بكل مادة
  • المراجعة الثانية يمكن أن تكون في صورة قراءة الدروس الصعبة مرة أخرى وحل أسئلة على باقي الدروس السهلة أو التى تمكنت منها
  • لا بد من عدم تضييع وقتا طويلا في مراجعة الدروس السهلة واستثمار الوقت دائما في اكتساب معلومات جديدة
  • على الطالب ألا  يستهين بقراءة شرح كل درس بعينيه بتركيز حتى ينطبع في ذهنه بشكل واضح ( فالذاكرة مثل كاميرا الموبايل، لكي تلتقط اي صورة بجودة  مرتفعة لا بد ان تركز الكاميرا عليها ، وكاميرا الطالب هي عينه وشرح الدرس هى الصورة التى سيتم التقاطها)
  • لابد من تقسيم اليوم بين مراجعة الدروس في المواد التى انتهى الطالب من استذكارها واستذكار الدروس الجديدة في المواد التى لم ينتهي من استذكارها، بحيث ينتهى في نفس الوقت من استذكار الدروس الجديدة ومراجعة الدروس التى انتهى من استذكارها مما سيوفر للطالب وقت فيما بعد لمراجعة المواد
  • على الطالب أن يحتفظ دائما بمفكرة بها النقاط أو الأسئلة التى تعتبر صعبة عليه للنظر اليها على فترات حتى يتمكن منها
  • لابد من عدم مقارنة الطالب بغيره في الاستذكار والمراجعة، ولا يتأثر بمن يدعى انه لا يذاكر  فقد يكون غير صادق
  • على الطالب أن يراجع دائما من نفس المصادر التى ذاكر منها اول مرة ما دامت جيدة لان تغييرها قد يسبب  تشتتا
  • على الطالب أن يحاول حل أسئلة من أكثر من مصدر موثوق فيه ( وأن يكون الهدف من ذلك ليس فقط الحصول على الدرجة كاملة بل التعرف على ما فهمه وما لا يفهمه بشكل جيد من المادة وإعادة استذكار أجزاء المادة التى اخفق في الإجابة علي الأسئلة الخاصة بها
  • على الطالب ألا يتأثر بشكل سلبى بحصوله على درجات منخفضة في الامتحانات التى يعقدها معلمه ( فالكثير من الطلاب تفوقوا في امتحانات الثانوية العامة رغم حصولهم على درجات منخفضة  في بعض امتحانات معلميهم)
جامعة عين شمس كلية التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات حول صفقة الأسرى

تعهد بإعادة بناءها.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: أتمنى الذهاب إلى غزة قريبا

لأول مرة منذ 17 عاما.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

هاني حتحوت: نحن بحاجة إلى تصفية الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح.. فيديو

أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان

بشرى سارة للفنانين من نقابة الموسيقيين والتطبيق خلال أيام| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ