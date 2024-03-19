عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اورنج مصر تكثف مبادرتها المجتمعية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا

صدى البلد

أطلقت اورنچ مصر حملة خيرية مكثفة خلال شهر رمضان الحالي تتضمن مبادرات متنوعة لضمان الدعم المستدام وطويل الأجل لآلاف الأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، عبر توسيع توزيع كراتين الأغذية على القرى الفقيرة في جميع أنحاء مصر، وذلك ضمن أنشطتها الرمضانية التي اختارت لها هذا العام شعار "أصلنا واحد وطبعنا غالب"، فضلا عن إهداء الأكشاك التجارية المجهزة لضمان فرص عمل لتوفير حياة كريمة لهم. 

وكثفت اورنچ مبادرتها لتوزيع كراتين الأغذية وتوسيع دعمها للأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء مصر، بالتعاون مع منظمات خيرية غير حكومية كبرى مثل "مصر الخير" و"جمعية الأورمان" و"بنك الطعام المصري" و"مؤسسة الجود الخيرية".

وتتضمن الحملة توزيع كراتين الأغذية على 30 قرية تغطي معظم المحافظات المصرية وذلك على مدار 30 يوما، مع زيادة محتويات الكراتين من الأطعمة لتصبح الكرتونة الواحدة كافية لتوفير احتياجات العائلة بالكامل لمدة شهر.

وضمن مبادرة اورنچ لدمج الموظفين وحثهم علي المشاركة في أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركة، قام عدد كبير من موظفي اورنچ المتطوعون بالمساعدة في تعبئة صناديق الطعام داخل مبنى اورنچ في القرية الذكية بالتعاون مع مؤسسة الجود الخيرية، كما قاموا بزيارة مقر بنك الطعام المصري للمساهمة في استكمال تعبئة الصناديق.

كما دشنت الشركة مبادرتها الثانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، بحيث تتولى اورنچ مصر استئناف تجهيز أكشاك تجارية بكل المستلزمات الضرورية لبدء النشاط من التجهيزات الداخلية مثل الأرفف والثلاجات وحتى البضائع من السلع الأساسية الرائجة، وإهدائها للأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بحيث تمثل مصدر دخل مستدام لهم وتمنحهم حياة أفضل وأمل في المستقبل.  

وستستمر مبادرة إهداء الأكشاك طوال شهر رمضان المبارك، حيث يتاح للراغبين في الاستفادة من المبادرة والذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة بالتعاون مع جمعية الأورمان، فرصة التسجيل من خلال روابط مخصصة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باورنچ.

وفي إطار مبادرة ثالثة مبتكرة تستهدف تشجيع الجمهور على المشاركة في العمل الخيري، أعلنت اورنچ عن مضاعفه أي تبرعات تُقدم من خلال محفظتها الإلكترونية "اورنچ كاش" خلال شهر رمضان الكريم، على أن يتم توجيه هذه التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات خيرية موثوقة مثل "حياة كريمة" و"مصر الخير" و"جمعية الأورمان" و "بنك الطعام المصري" و مستشفيات مثل "بهية" و"الناس" ومستشفى سرطان الأطفال 57357" و "مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لجراحات قلب الأطفال". 

وتعقيباً على الحملة، أكدت الأستاذة مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر "أن رمضان هذا العام يتضمن جهودا كبيرة تبذلها اورنچ لتعزيز دعم المجتمع المصري في نواح متعددة، مؤكدة أن النجاح الكبير للحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة مطلع الشهر تحت شعار "أصلنا واحد وطبعنا غالب" يؤكد مدى تمسك المصريين بالأشياء التي تجمعهم وتشجعهم على مساندة بعضهم البعض في مواجهة أي تحديات".

اورنچ مصر رمضان كراتين الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

ترشيحاتنا

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

علي جمعة : 100 سنة في الدنيا تساوي 3 دقائق في الآخرة.. فيديو

هل بدأت العملية البرية؟.. الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يدمّر رفح دون إعلان رسمي

صحيفة عبرية: مئات الحسابات المزيفة على الانترنت تروج لـ إسرائيل

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

بالعباية وبدون مكياج.. نرمين الفقي بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في رمضان

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ