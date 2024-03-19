أنغام تطلق "أكبر قلب" لدعم مرضى القلب من الأطفال

أطلقت أنغام أغنية جديدة بعنوان " أكبر قلب" لدعم مرضى القلب من الأطفال ضمن حملة إعلانية خيرية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب.

"أكبر قلب" لأنغام أغنية تملؤها البهجة والأمل للأطفال كلمات مصطفى حدوته ولحن إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وتعد "أكبر قلب" ثاني حملة دعائية لأنغام خلال شهر رمضان بعد أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" التي يشاركها فيها الفنان محمد رمضان والتى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها وتم تصويرها ضمن حملة إعلانية لاحدى شركات الإتصالات وضمت عدد من ضيوف الشرف منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أسرتي النجمين حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن واشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء.

أغنية "الساعات الحلوة مبتخلصش" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي وإخراج رائع لكاملة ابوذكرى.



ومع بداية شهر رمضان الكريم نشرت أنغام صورا لها عبر حسابها على إنستجرام لأحدث جلسة تصوير لها بفستان أبيض ووجهت تهنئة لمتابعيها حول العالم بحلول الشهر الكريم قائلة:" كل سنة وانتم طيبين .. رمضان كريم" .