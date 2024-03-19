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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل

احمد رفعت
احمد رفعت

فجر موسى نصيف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى جود شبرد تكساس الأمريكية، مفاجأة بشأن السبب وراء حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر الصحية، والأزمة التي تعرض إليها مؤخرًا.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "استشاري أمراض قلب: التشخيص الصحيح لحالة أحمد رفعت هو إختلال في ضربات القلب بسبب تناول المكملات الغذائية والكافيين بعد الإفطار ..  وشرب القهوة فقط ليس السبب الكافي ليسقط اللاعب"

وقال نصيف : "الأطباء المعالجين لحالة أحمد رفعت حققوا معجزة طبية بسبب معادلة حموضة الدم بالانعاش الرئوي السريع، وتحسن حالة أحمد رفعت مرهونة بفصله من على جهاز التنفس الصناعي."

وأتم تصريحات بالقول: "ممارسة الرياضة بأي شكل أثناء الصيام مضرة لقلب وجسم الإنسان العادي والرياضي."

الجدير بالذكر أن أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لوعكة صحية؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث توقفت عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى تحت إشراف طبي مخصص.

وتلقى أحمد رفعت رسائل دعم وحب من لاعبي المنتخب المصري والمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.

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