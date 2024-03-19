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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عباءات رمضانية بصيحة عصرية .. صور

عباءات رمضان
عباءات رمضان

تحرص كثيرات من السيدات على ارتداء العباءات في السهرات الرمضانية ذات الأجواء الروحية، نظرا لبساطتها وأناقتها، من ناحية، فضلا عن تحقيق الراحة في الحركة والجلوس من ناحية أخرى.


وهنا مجموعة من العباءات الرمضانية التي تتميز بالصيحات العصرية، وتتميز بتنوع الألوان والأقمشة، وذات رسومات شكلت مزيجا من الثقافة المصرية والتركية في الأزياء، ولفت الأنظار استخدام الدانتيل في هذه المجموعة من العباءات، جنبا إلى جنب الأقمشة المطرزة.


العباءات بعضها مطرز وبعضها سادة، وتنوعت بين العباءات المقفولة، والمفتوحة مع بنطلون أسفلها، لمنح المرأة خيار خلعها في أي وقت.


أما الستايلات فمنها العباءات ذات شكل الفراشة وهناك أخرى أقرب إلى ستايل القميص، كما تم أيضا استخدام الملس الصعيدي في بعض تشكيلاتها.

عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات رمضانية
عباءات موضة رمضان 1 رمضان 2024

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