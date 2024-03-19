يمنى طولان: ياسمين عبد العزيز فنانة شاملة وعندها جماهيرية

قالت الفنانة يمنى طولان إن الفنانة ياسمين عبد العزيز هى الأقرب إلى قلبها، وتتمنى أن تسير على نفس مسيرتها الفنية.

وأضافت يمنى طولان في تصريحات صحفية: "حلمى انى ابقى زيها لأنها تاريخ وفنانة شاملة بمعنى الكلمة وعندها قبول رهيب لانها طبيعية لذلك هى قريبه من قلوب كل المشاهدين من مختلف الأعمار".

على جانب آخر تواصل يمنى طولان تصوير مشاهدها بمسلسل "حق عرب" الذى تجسد خلاله دور منى التى تعمل فى كوافير وهى ابنة الداية حسنية التى تم قتلها على يد صباح الجياش والتى تجسد شخصيتها الفنانه وفاء عامر.

كما أشاد عدد كبير من متابعي "حق عرب " على مواقع التواصل الإجتماعي بآداء الفنانه يمنى طولان بمشهد إنهيارها على قتل والدتها واتهامها ل عرب السوريكي بقتلها.

وتخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب" بطوله أحمد العوضى وإخرج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج شركه سينرجي.

وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتاليه حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى.

وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الأطفال، وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.