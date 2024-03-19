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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف سبب خلافه مع التوأم | أسلوبي مش هيتغير

التوأم
التوأم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أسباب خلافه مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج "العرافة" : لدي أسلوب في العمل، ويعتمد على الخبر والنقد الفني، ولا يمكن أن أغيره تحت أي ظرف من الظروف، ولو أنت حلو هقول حلو، ولو أنت وحش هقول لك وحش".

وأضاف: "هناك نقاط مفيهاش حياد، كموقفي مع الخطيب في الانتخابات، كنت واضح وصريح بدعمي للخطيب، ولكن حسام حسن وإبراهيم حسن، زمالة عمر أحبها وأحترمها، لكن شغلي كنقد هو إظهار الجيد والسيئ خاصة في التدريب"

وتابع: "حسام حسن بيزعل من النقد مبيحبش يخسر مبيحبش حد يتكلم عنه إلا حلو وبيشوف إن الناس جاية عليه".

وعن رأيه في اختيار حسام وإبراهيم حسن لتدريب منتخب مصر أجاب: "أفضل اختيار في الوقت الحالي لتدريب منتخب مصر، وهو أمر مفيهوش أي حياد".

 

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