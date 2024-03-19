مسلسل حق عرب الحلقة 9.. زواج جمال وسميحة والعوضي يكشف سر دينا فؤاد

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة زواج جمال من سميحة ابنة عبد ربه بعد رفض عرب السويركي الزواج منها.

في الوقت الذي كان يرغب عرب السويركي في الزواج من حنان، لقى خبر صادم إن حنان تعمل في عمل غير مشروع لجلب الأموال.



فيما انتهت الحلقة على إخبار رباح لعرب السويركي أن أخاه يعمل معه وهو من أعطى له المعلومات.

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل حق عرب :

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه، ليفسر له الشيخ أن ابنه سيقتله.

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع، بسبب تفسير الحلم، ولكن ترفض وفاء عامر أن تفعل ذلك.



ويرزق رياض الخولي بطفلة، ويطلق عليها اسم أنغام، في الوقت الذي يبدأ الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الأول لمحلات جلال السويركي.



وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.