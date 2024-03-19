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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجباري الحلقة 9.. مسعد يهدد علي وحسين

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.

تطورت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "مسار إجباري" الذي يقوم ببطولته أحمد داش وعصام عمر  حيث شهدت أحداث الحلقة قيامحسين وعلي بكشف ما ارتكبه والدهما "عمر" قبل وفاته، حيث قام بتلفيق قضية حبيبة الكردي لصفوت مصباح بالتعاون مع "مسعد" محسن منصور و"مجدي حشيش" رشدي الشامي، وذلك بواسطة عمله في مصلحة الطب الشرعي.

كما شهدت أحداث الحلقة قيام "مسعد" محسن منصور بالكشف عن هويته لحسين وعلي أثناء احتفال عيد ميلاد "زين".

وتحدث معهما وهددهما بأنه سيبلغ عنهما بواسطة الفيديو الذي صوره خلال تواجدهما في مكان وفاة والدهما.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it. 

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مسلسل مسار اجباري محسن منصور رشدي الشامي احمد داش

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