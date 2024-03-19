صيد العقارب 9: عايدة تحاول الوصول لقـ.اتل شقيقها علي

عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل “صيد العقارب”، وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

شهدت أحداث الحلقة الاتفاق بين الدكتورة عايدة وريمون على تكليفه بمهمة قريبة وقامت الدكتورة عايدة بزيارة والدها الحاج حسن ضرغامفي المنزل وتحدثت معه حول محنته وأعلمته أنها ستجلب له خبرًا يعيد السعادة إلى قلبه من خلال مهمة ستنفذها والتي ستكون ضربة قوية لعائلة الحاج إسماعيل الغول.

كما شهدت أحداث الحلقة محاولة عايدة الوصول الى حقيقة إذا كان سامح الغول هو من قتل علي ضرغام أم لا.

في نهاية الحلقة، نفذ ريمون المهمة التي كلفته بها الدكتورة عايدة وقام بخطف فتاة لم يتم الكشف عن هويتها بعد.

وأعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: دوري في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .