بابا جه الحلقة 9.. أكرم حسني أب لـ أحمد أمين

عرضت اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث المثيرة.



تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "بابا جه" بمغامرة جديدة لشخصية هشام (أكرم حسني) في دور الأب المستأجر.

حيث تشهد الحلقة ظهور الفنان أحمد أمين فى دور (خالد) .

ويجد هشام نفسه فجأة والدا لـ خالد (أحمد أمين)، الذي يكاد يكون في نفس سن هشام.

ويواجه هشام ضغوطًا عديدة من خالد، حيث يطلب منه تعلم ركوب الدراجة واستخدام الجرس، ويثير هذا الطلب دهشة هشام.

ثم يطلب خالد من هشام تنظيم زفاف للعصفورين "رز وملوخية"، وإعداد شريط موسيقي من الأغاني القديمة.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.