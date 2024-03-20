عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان

صدى البلد

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون  .

ويكرم خلال الاحتفال فى الليلة الثالثة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الثامنة، مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في حرب العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن الذين شاركوا فى أعمال فنية وطنية مميزة .

وعن الاحتفال يقول المخرج خالد جلال، إن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اعتاد الاحتفال مرتين بنصر ٧٣ كل عام، الأول فى ٦ أكتوبر  والثاني فى ١٠ رمضان، تكريما لتضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة، وتعريف الأجيال الجديدة بهم، وأيضا تقديرا لكل فنان يشارك فى تجسيد حب الوطن بعمل فنى مشرف .

كما تحيى الحفل فرقة كورال "هارموني عربى" بجامعة عين شمس، بقيادة المايسترو محمود وحيد، حيث تشدو الفرقة بباقة من أشهر الأغانى الوطنية، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام .

يشار إلى أن برنامج هل هلالك ٨، قد وافقت عليه الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بتقديمه مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر البرنامج فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال المايسترو محمود وحيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

بعد تصريح بلينكن|السفير الروسي بواشنطن: لا نهتم بتقييم الدول غير الصديقة لانتخاباتنا

النيابة تحقق في حريق مخزن عقار شهير بميدان عرابي |صور

السيطرة على حريق بمخزن عقار شهير بميدان عرابي |صور

حريق في مخازن عمارات وسط البلد ..صور

مواقيت الصلاة اليوم العاشر من رمضان.. اعرف عدد ساعات الصيام

الدواجن تعاود الصعود مجددًا اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في سعر البانيه بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا.. بيض بالجبن مع طعمية محشية

لملابس لافتة.. شيري عادل تثير الجدل بظهورها| شاهد

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ