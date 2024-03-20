الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

ويكرم خلال الاحتفال فى الليلة الثالثة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الثامنة، مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في حرب العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن الذين شاركوا فى أعمال فنية وطنية مميزة .

وعن الاحتفال يقول المخرج خالد جلال، إن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اعتاد الاحتفال مرتين بنصر ٧٣ كل عام، الأول فى ٦ أكتوبر والثاني فى ١٠ رمضان، تكريما لتضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة، وتعريف الأجيال الجديدة بهم، وأيضا تقديرا لكل فنان يشارك فى تجسيد حب الوطن بعمل فنى مشرف .

كما تحيى الحفل فرقة كورال "هارموني عربى" بجامعة عين شمس، بقيادة المايسترو محمود وحيد، حيث تشدو الفرقة بباقة من أشهر الأغانى الوطنية، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام .

يشار إلى أن برنامج هل هلالك ٨، قد وافقت عليه الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بتقديمه مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر البرنامج فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .