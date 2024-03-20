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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يُوجّه رسالة غاضبة بعد تأجيل مباراة الأهلي وفيوتشر

الأهلي
الأهلي

علّق الإعلامي هاني حتحوت علي تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت: الموسم عمّال يفرد مننا وكل مباراة تتبعها تأجيل ولا نعرف متى سينتهي الدوري وكيف سنتعامل مع اعتراضات الأندية المُحتملة، يجب حل أزمة الدوري في الموسم الحالي قبل النظر للموسم القادم.

وكانت قد قرّرت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر التي تقام في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
جدير بالذكر أن سبب تأجيل المباراة هو ازدحام جدول مباريات الدوري الممتاز، ومشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيوتشر الاهلي و فيوتشر تاجيل مباراه الاهلي - الأهلي

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