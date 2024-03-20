أخبار الفن| فتحي عبدالوهاب: انتظروا الحلقة الـ 12 من الحشاشين .. كريم عبد العزيز يكشف مفاجأة عن فيلم الفيل الأزرق

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قال النجم فتحي عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج التاسعة بالتليفزيون المصري إن الأحداث ستشهد مفاجأة مدوية في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الحشاشين.

وفي مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني قال عبد الوهاب إنه تعلق بشخصية نظام الملك قبل أن يؤديها، لافتًا إلى كونه أهم دعائم الدولة السلجوقية.

وقال عبد الوهاب إنه قرأ كثيرًا كي يتمكن من الوصول لتفاصيل الشخصية.

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

ويكرم خلال الاحتفال فى الليلة الثالثة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الثامنة، مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في حرب العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن الذين شاركوا فى أعمال فنية وطنية مميزة .

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن هناك جزءا ثالثا من فيلم الفيل الأزرق بعد ٦ شهور.

وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست عمرو أديب Big Time:" الفيلم بدايته معي غريبة جدا تواصلت مع مروان حامد واخبرته اننا نريد ان نعمل سويا وبعد شهر ارسل لي رواية احمد مراد وجالي ذهول، وقالي تعمل الفيلم، فقولتله موافق، واحب ان انوه ان مروان فتح لي باب في التمثيل كنت بعيد عنه.