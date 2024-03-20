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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| فتحي عبدالوهاب: انتظروا الحلقة الـ 12 من الحشاشين .. كريم عبد العزيز يكشف مفاجأة عن فيلم الفيل الأزرق

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

فتحي عبدالوهاب: انتظروا مفاجأة مدوية في الحلقة الـ 12 من الحشاشين

قال النجم فتحي عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج التاسعة بالتليفزيون المصري إن الأحداث ستشهد مفاجأة مدوية في الحلقة  الثانية عشرة من مسلسل الحشاشين.

وفي مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني قال عبد الوهاب إنه تعلق بشخصية نظام الملك قبل أن يؤديها، لافتًا إلى كونه أهم دعائم الدولة السلجوقية.

وقال عبد الوهاب  إنه قرأ كثيرًا كي يتمكن من الوصول لتفاصيل الشخصية.

الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون  .

ويكرم خلال الاحتفال فى الليلة الثالثة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الثامنة، مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في حرب العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن الذين شاركوا فى أعمال فنية وطنية مميزة .

كريم عبد العزيز يكشف مفاجأة عن فيلم الفيل الأزرق

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن هناك جزءا  ثالثا  من فيلم الفيل الأزرق بعد ٦ شهور.

وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست عمرو أديب Big Time:" الفيلم بدايته معي غريبة جدا تواصلت مع مروان حامد واخبرته اننا نريد ان نعمل سويا وبعد شهر ارسل لي رواية احمد مراد وجالي ذهول، وقالي تعمل الفيلم، فقولتله موافق، واحب ان انوه ان مروان فتح لي باب في التمثيل كنت بعيد عنه.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة النجم فتحي عبد الوهاب المخرج خالد جلال ساحة مركز الهناجر كريم عبد العزيز مركز الهناجر للفنون

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