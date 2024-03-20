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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت العدل يكشف كواليس جلسته مع جوميز وحديثه عن عبدالله السعيد وشيكابالا

صدى البلد

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل كواليس لقائه مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، على هامش مباراة الزمالك والأهلي مواليد 2003 في بطولة الجمهورية.

وقال مدحت العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "التقيت بجوميز على هامش قمة الزمالك والأهلي للناشئين.. تحدثت مع جوميز عن عدم تثبيت التشكيل وقال لي أنه يحتاج للوقت من أجل تجهيز اللاعبين".

وتابع: "جوميز يميل إلى الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية قبل مشاركة العناصر الجديدة، هو شخصية بسيطة ومتواضعة .. ويستمع جيدًا لأراء من حوله.. جوميز تابع قمة الناشئين لاختيار العناصر المميزة".

وأضاف: "قولت لجوميز إن عبدالله السعيد سيكون أكثر فائدة لو شارك في مركز صانع الألعاب.. تحدثت مع جوميز أكثر من ساعة بلسان الجماهير
جوميز أكد لي أن شيكابالا وعبدالله السعيد "يتم بناء الفريق عليهم".


وأتم: "تفاءلت كثيرًا بمسيرة الزمالك بعد الحديث مع جوميز.. قدمنا مباراة ولا أروع أمام الأهلي.. والمشكلة الوحيدة كانت اللمسة الأخيرة".

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