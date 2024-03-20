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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إسرائيل يتوجه لواشنطن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، توجه وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت لواشنطن الأسبوع المقبل بزيارة رسمية.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن غالانت سيتوجه إلى الولايات المتحدة مع فريق يتألف من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اللذين سيبحثان في الولايات المتحدة الخطط الإسرائيلية للهجوم البري في رفح.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على زيارة غالانت، والعمل لا يزال جاريا لتحديد التفاصيل الخاصة بالزيارة.

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