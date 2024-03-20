كيفية تحويل الإعاقة إلي طاقة.. ندوة تثقيفية بآداب بنها

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان " كيفية تحويل الإعاقة إلي طاقة" بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية.

وقالت الدكتورة شيرين مصطفي الشوري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تم تنسيقها مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحاضر فيها الدكتورة كريمة الحصري بقسم علم الاجتماع بالكلية .

وتناولت الندوة إبراز أهمية دور ذوي الهمم في الاندماج مع المجتمع ، وشرح تجارب عدد من الطلاب في كيفية التعامل مع المجتمع ودور الاسرة في بناء شخصياتهم من خلال مسابقات تحفيظ القرآن ، والتفوق الرياضي والعلمي والدراسي

واختتمت الندوة بتكريم طلاب أصحاب الهمم وأمهاتهم علي الجهد المبذول منهم لإثبات أنفسهم في وسط المجتمع المصري.