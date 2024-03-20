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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذكرى العاشر من رمضان.. رئيس جامعة حلوان يكرم أسرة الشهيد محمد صلاح الدين

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أسرة الشهيد البطل محمد صلاح الدين رياض، الذي استشهد يوم الاربعاء ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ بسيناء وذلك تقديراً لتضحياته من أجل الوطن، وذلك خلال التكريم الذي نظمته الجامعة اليوم بمناسبة يوم الشهيد وذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

حضر التكريم الدكتور حسام رفاعي، والدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، والعقيد ملاك إسحاق، والعقيد حسني التميمي من مجموعة City Club، العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذا اليوم العظيم يجسد روح التضحية والفداء التي غرسها أبطال القوات المسلحة في نفوس أبناء مصر، قائلاً: "اليوم نحتفل بذكرى خالدة تمثل رمزاً للبطولة والإنجاز، حيث سطر رجال مصر المخلصون ملحمة خالدة في سيناء، أعادوا من خلالها الاعتبار لهذه الأمة العريقة".

وأضاف قنديل: "لن ننسى أبداً تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، فدماؤهم الزكية ستظل شاهدة على عظمة هذا الشعب وقدرته على تحقيق النصر والتحدي. 
ونحتفي اليوم بهذه الذكرى الخالدة لنستلهم منها العزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في ربوع مصر الحبيبة".

وخلال تكريم أسرة الشهيد البطل محمد صلاح الدين رياض، توجه الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالحديث لأبنائه قائلاً: "نحن في جامعة حلوان ننتظركم بأحضان رحبة لتكملوا مسيرتكم العلمية والتعليمية، وستكون أبواب جامعة حلوان وجامعتنا الأهلية مفتوحة لكم دائماً، وسنمنحكم منحاً دراسية في أي برنامج أو تخصص ترغبون به، سواء في الجامعة الحكومية أو الجامعة الأهلية، تقديراً لتضحية والدكم الغالي من أجل هذا الوطن العزيز".

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