عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

بسم الله الله أكبر .. بسم الله .. بسم الله.. بسم الله . . أذن وكبر بسم الله.

لم تكن "بسم الله .. الله أكبر" مجرد أغنية نظم كلماتها الشاعر عبد الرحيم منصور ولحن كلماتها الموسيقار العبقرى بليغ حمدى، بل ربما كانت- على الأحرى- سيرة ذاتية لكفاح جنود بواسل استلهمت صيحاتهم كفواصل تلت كل جملة فى هذه الملحمة، فبعد ست سنوات من الصبر والمثابرة، وفى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 استطاع الأبطال العبور.

سينا يا سينا .. بسم الله بسم الله

أدينا عدينا .. بسم الله بسم الله

جنود عدينا .. بسم الله بسم الله

وكأن عبد الرحيم منصور كان يعرف أن المشهد فى 2024 لن يختلف كثيرا عنه منذ 51 عاما، فما زال أبطال القوات المسلحة هم العيون الساهرة لحماية مقدرات وحدود هذا الوطن، وعلى خطى أسلافهم العظام فى التضحية والفداء.

• " يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، لهذا تعد الشائعات جريمة ينكرها الدين، لأنها ذات خطورة على المجتمعات فى ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعى، ومصر بشكل غريب تواجه هجمة شرسة من الشائعات تريد إثارة الفتن والبلبلة فى الشارع المصرى والتشكيك فى مسيرة التنمية، وهذه الشائعات أقل ما يقال عليها إنها حملة ممنهجة من قوى الشر التى تريد التشكيك فى كل شىء، وخاصة قدرة الدولة فى مواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات فى ظل الأزمات التى يعانى منها العالم حاليا، وذلك لعرقلة تقدمها وإيقاف مسيرة التنمية على أرضها وإسقاط الدولة بالكامل، وأنا على يقين أن الشعب المصرى سيكتشف هذه المؤامرة الخبيثة التى تدبر ضد دولته من قوى داخلية وخارجية، ومقتنع أيضا بأن مصر ستخرج من أزمتها الاقتصادية التى يعانى منها العالم كله، وترتفع جودة الحياة داخل مصر, ويسقط المتآمرون ضد الدولة.

• يستحق شهر رمضان بحق أن يكون شهر الصفاء الروحى, ففيه يتصافى المرء مع نفسه أولا، ومع ربه، ثم مع الناس، وبهذا الصفاء تنزل الرحمات وتعم البركات، فالصيام والصلاة ليست عبادات بدنية وحسب، وإنما مرادها تحصيل التقوى، وإحداث نوع من الصفاء النفسى والروحى مع النفس والناس، وكعادتها تمر أيام رمضان كطيف سريع، وسحابة لطيفة، وها نحن مع الشهر الفضيل وسرعان ما سنقول له وداعا أيها الزائر الحبيب، وفيه ربح من ربح وهو من صافى نفسه، ومنهم من خاب وخسر، عندما أدرك رمضان ولم يغفر له، اللهم ارزقنا الصفاء, واجعلنا فى رمضان من الفائزين.

• الساعات الضائعة فى دواوين الحكومة- تحت أى زعم أو مسمى – سلوك لا يتفق مع روح شهر الصوم، لأنه يهدر الوقت، ويعطل مصالح الناس، ويعوق أداء الاقتصاد القومى، ويسىء إلى مناخ الاستثمار.

• أتمنى من الوزراء والمحافظين وكل مسئول فى موقعه أن يستغل شهر رمضان المبارك فى بذل جهده، ومراجعة أدائه حتى يقبل صيامه، بدلا من تأجيل العديد من المهام بحجة رمضان، فى حين أن شهر الصوم عبادة وعمل.

• ما أجمل أن يقدم الإنسان العطاء للمحتاجين إرضاء للمولى عز وجل، وحبا فى ذات الخير لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وما أروع أن يكون العطاء فى السر بحيث لا تعلم شمال المعطى ما أعطت يمينه.

• جاء أحد الصحابة يستأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى القتال معه، وحينما علم النبى أن له أمًا تحتاج إلى رعايته أمره بأن يبقى إلى جوارها لرعايتها على اعتبار أن ذلك أفضل من الجهاد فى سبيل الله .

• سألتها: هل تعتقدين أن رمضان دعوة مفتوحة للتقارب الزوجى والأسرى؟ قالت: ليتها تدوم طوال العام!

• رغم أننا فى شهر رمضان المبارك، فما زال أهالى غزة الفلسطينية تحت وطأة النيران الإسرائيلية، وأعتقد أن هذه الحرب ستنتهى عندما يعترف أفراد الحكومة الاسرائيلية بالهزيمة، لأن هؤلاء الصهاينة ليس لهم فى الحروب الطويلة، بل فى الحروب قصيرة الأمد، وقد أظهرت تلك الحرب مدى "الجعجعة" التى يتشدق بها جنودهم بأنهم أقوى جيوش المنطقة، والحقيقة أظهرت أنهم بالفعل جيش بربرى ليس له فى حرب العصابات، وأنهم من أضعف الجيوش فى العالم، وصدق الله العظيم حين قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت" صدق الله العظيم، وهم بالفعل من أوهن الجيوش، وأنهم كانوا يقولون ذلك عندما ملكوا كل الإعلام العالمى خاصة الأمريكى.