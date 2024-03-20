إشادة برلمانية بتوجيهات السيسي بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين .. نواب : تؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط

برلمانيون عن توجيهات الرئيس السيسي:

تؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط

تستهدف توفير خدمة صحية متميزة لجميع المواطنين

الرئيس يضع تقدير وعرفان خاص للكوادر الطبية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

وأكد النواب أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط، لافتين أن القيادة السياسية وضعت المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياتها من تقديم كافة الدعم والخدمة المتميزة سواء في التعليم او الصحة بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة العالمية.

في البداية، أشاد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

عقيدة راسخة للرئيس السيسي

وقال “أبو الفتوح” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف توفير خدمة صحية متميزة لجميع المواطنين وتعليم يليق بالمواطن المصري مما يحقق التنمية البشرية التى تنعكس علي المجتمع بشكل عام حيث أن الاهتمام بقطاع التعليم والصحة جاء من عقيدة راسخة للرئيس السيسي بدورهم المؤثر الذي لا غنى عنه في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الأرقام خير شاهد على حجم الطفرة التي شهدها تلك القطاعات من 2014 حتى 2023 حيث بلغ الإنفاق على التعليم نحو 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، بينما وصلت عدد المشروعات لـ 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.

وأكد"أبوالفتوح"، أن الرئيس يضع تقدير وعرفان خاص للكوادر الطبية والعلمية كونهم أساس تلك المنظومة وهو ما تجلى في مخصصات الحزمة الاجتماعية الجديدة الأخيرة بقوة، كما أن استمرار تلك البرامج يرسخ من مسار حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر العلمية.

ومن جانبها، أيدت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

انحياز الرئيس للمواطن البسيط

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط، لافتة أن القيادة السياسية وضعت المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياتها من تقديم كافة الدعم والخدمة المتميزة سواء في التعليم او الصحة بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم ومساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على التغلب على التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية لتتجاوز الصعوبات الراهنة، قائلة:" الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في سبيل دعم المواطن ومساندته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

كما، أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما خاصا، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست اثارها على اقتصاديات العالم ، الا ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد وهذا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وجه بتكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.