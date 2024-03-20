بيرقصوا زي التعابين.. رامز جلال يعلق على صور جوهرة وبدرة

شارك الفنان رامز جلال صورة له برفقة الراقصة الاستعراضية بدرة والراقصة الاستعراضية جوهرة، عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.



وعلق علي الصور قائلا: "مع الوحش والتنين اللي بيرقصوا زي التعابين".

وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب، وبدأت كل من بدرة وجوهرة في الصراخ بعد رؤية الكلب الألماني، ودخلتا في حالة من الضحك الهستيري أثناء تنفيذ المقلب.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي،وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصرزيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر،ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.