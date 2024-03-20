سامح شكرى يعقد لقاءات مكثفة غدا مع نظرائه من أمريكا والسعودية وقطر والأردن

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، مباحثات، غدا الخميس، في بالقاهرة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويشارك سامح شكري، غدا، في الاجتماع الوزاري العربي، المقرر أن يضم وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ويعقد في اليوم نفسه بالقاهرة، اجتماعا بين وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية المنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأمريكي.

ومن المقرر أن يعقد شكري، مساء غد، بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي.