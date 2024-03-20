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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

صدى البلد

أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أنه سيحقق في حادث مميت يرجح أنه يتعلق بتقنية القيادة الذاتية المتقدمة بدون استخدام اليدين من فورد موستانج ماك بنظام قيادة BlueCruise.

يثير الحادث مخاوف بعيدة المدى إذا تم تحديد البرنامج على أنه غير قادر على القيادة.

 

تفاصيل حادث فورد

ووقع الحادث في 24 فبراير في سان أنطونيو بتكساس، حيث كان سائق سيارة فورد موستانج Mach-E يسافر شرقًا على الطريق السريع 10 مستخدمًا نظام القيادة الذاتية “بلو كروز” حيث واجه سيارة Honda CR-V ثابتة في الممر الأوسط وأضوائها مطفأة. 

اصطدم سائق فورد بسيارة هوندا من الخلف، مما أسفر عن إصابة سائق الهوندا، جيفري ألين جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا، وقد توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

 

أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل يوم الجمعة أنه سيحقق في الحادث بسبب احتمال تورط سيارة فورد ونظامها BlueCruise. 

يُعتبر BlueCruise ثاني أكثر مساعد قيادة بدون استخدام اليدين قدرة في السوق الأمريكية، بعد Super Cruise من جنرال موتورز، حيث يسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة أثناء القيادة على طرق سريعة محددة مسبقًا.

يشتمل النظام على مراقبة السائق بتتبع حركات عينيه، ويفصل BlueCruise إذا اكتشف تحويلًا طويلًا. 

من المفترض أن تمنع هذه الأنظمة الحوادث من هذا النوع، كما هو الحال مع أنظمة السلامة الأخرى، ولكن من غير الواضح ما إذا كان BlueCruise نشطًا أثناء الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، تسلط الأضواء على مخاوف بشأن مراقبة السائق وأثرها على السلامة، والتي كانت سببًا رئيسيًا لحوادث مماثلة مع Tesla Autopilot. 

من المهم معرفة ما إذا كان هذا الحادث سيفتح الباب لتقييم أعمق لنظام BlueCruise وتأثيره على سلامة القيادة في المستقبل.

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