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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

فيديو وصور .. حسام الشامي: "أمي" هدية لكل أم

صدى البلد

 


أطلق نجم "ذا فويس" حسام الشامي أغنية جديدة حملت عنوان "أمي" من كلمات وألحان أمجد نور وتوزيع حسام صعبي ومونتاج وإخراج جاد صعبي تزامناً مع احتفالات يوم الأم الذي يصادف اليوم. 
أغنية "أمي" من انتاج DNA للإنتاج الفني تم نشرها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شركة YA media وهي هدية من الشامي وفريق العمل لكل أم بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل ابن وابنة مهما بلغوا من العمر او المكانة الاجتماعية او العملية. 


وفي تصريحات تزامنت مع إطلاق العمل الجديد قال حسام الشامي: "نحن إذ نحتفل اليوم بعيد الأم ونطلق هذه الأغنية المليئة بالحب والأحاسيس والمشاعر الصادقة إلا أنني وكل من شاركني في هذا العمل نعلم تماماً بأن الأم أغلى وأهمّ من يكون الاحتفال بها مجرد يوم واحد بالسنة، ولكننا احببنا ان نبارك لأمهاتنا عبر هذه الأغنية لترافق كل أم على مدار العام" وأضاف الشامي: "المفاجأة الجميلة التي جعلتني أكثر سعادة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت هذا العام "وقف الأم" بتوجيهات من صاحب السمو ألشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله والتي حققت نجاحاً باهراً حتى اليوم، وهذا ان دل على شيء فهو على المكانة الخالدة للأم في قلوبنا كعرب ومسلمين، من هنا أتوجه من كل أم بالتهنئة القلبية وأتمنى ان تعتبر هذه الأغنية موجهة إليها". 
جدير بالذكر ان النجم حسام الشامي سيتواجد خلال أيام العيد بين بيروت ودبي لإحياء مجموعة من الحفلات.

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