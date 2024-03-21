سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 21-3-2024، بعد تراجع اقترب من 10 قروش في الجهاز المصرفي.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.83 جنيه للشراء و 46.93 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مسجلا 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، إيجي بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قناة السويس، البركة،التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 46.93 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي مصر والقاهرة نحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع.

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبعي في مصرف أبوظبي الاسلامي.

إلغاء اجتماع لجنة السياسيات النقدية

اعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء اجتماعه الثاني المقرر عقده الخميس من الاسبوع المقبل .

قال البنك المركزي في تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية، عن اكتفاءها بالاجتماع الاستثنائي الذي جري عقده يوم ٦ مارس الجاري والذي بمقتضاه تم تحريك سعر الفائدة ٦% استثناءات.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقد 8 اجتماعات دورية خلال العام الحالي لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية تم عقد اجتماعيين اثنيين لها ويتبقي 6 اجتماعات أخري .