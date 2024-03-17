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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه الآن تراجعا مستمرا على مدار الأيام الماضية، إذ سجل هبوطا قويا إلى 47.76 جنيه في البنك المركزي، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي.

سجل أعلى سعر نحو 50.58 جنيه يوم 6 مارس على خلفية تحرير سعر الصرف، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود متتالية للجنيه المصري، بالتزامن مع اعلان الحكومة ارتفع التخلي عند الدولار للبنوك والصرافة مع تراجع الطلب على الأخضر بعد توافره.

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وكان البنك المركزي صباح الأربعاء الماضي 6 مارس، قد أعلن موافقته على تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ليرتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر، ويتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يوفر لمصر تمويلا بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.

الدولار

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.8 للشراء و47.9 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي

يذكر أن البنك المركزى أعلن بعد اجتماع استثنائي الأربعاء 6 مارس الجاري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

سعر الدولار في السوق الموازية

وبعد هذه الخطوة نجح المركزي في  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وكشف أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يبحث الملايين عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.76  جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.8  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.9  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.79 جنيه للشراء.
  • 1 دولار =47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.85 جنيه للبيع.

40 جنيها

يذكر أن الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال هيكل، كشف أن الفضل الأساسي لتراجع سعر الدولار يرجع إلى آلية السعر المرن، التي ينتهجها البنك المركزي مؤخرا، والتي أدت لتحقيق نجاح كبير، وتراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها وسط توقعات باستمرار هذا التراجع حتى يصل إلى 40 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب توقعاته.

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