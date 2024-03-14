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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: أتوقع استقرار سعر الدولار ما بين 40 - 45 جنيها

الدولار
الدولار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محافظ البنك المركزي أكد أن تقليل التضخم أهم أولويات البنك، مشيرا إلى أن رفع الفائدة 6% كان هدفه محاصرة التضخم.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن وفقا لرؤية البنك المركزي، فإن عامل الوقت، هو من سيعمل على ضبط سعر الصرف، وسط توقعات الخبراء بأن السعر العادل للدولار سيتراوح ما بين 40 جنيه لـ 45 جنيها.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن قرارات البنك المركزي لاقت ترحابا كبيرا من المستثمرين، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستساهم في جذب العملة الصعبة وتوفيرها، وهوما ظهر في قرارات الإفراج عن السلع بالموانئ.

مصطفى بكري محافظ البنك المركزى التضخم الفائدة البنك المركزي

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