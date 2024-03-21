أدعية ختم القرآن الكريم.. لا تنساها فيها راحة نفسية وطمأنينة

أدعية ختم القرآن الكريم ، أولا قبل الحديث عن الأدعية فإن في قراءة القران الكريم عبادة عظيمة، والتدبر في آياته عبادة أخرى أعمق، وإذا توافرت العبادتين وانتهت ختمة القرآن الكريم فإن ثواب وشعور عميق يجعل المسلم في راحة نفسية وطمأنية، وفي قرب من الله عز وجل ، قال تعالى في محكم آياته الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ، وفيه أيضًا رفع للدرجات ومحو للذنوب والخطايا ويجعل المسلم يوم القيامة مع الكرام البررة .. وفي أدعية كثيرة لختم القرآن الكريم وهي كما يلي.



أدعية ختم القرآن الكريم

ويستحب في أدعية ختم القرآن الكريم أن يقول اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا ممحِّصاً، وعن النيران مخلِّصاً.

-اللهم اجعله شفيعاً لنا، وحجة لنا لا حجة علينا.. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزُجَّ في قفاه في النار، يا واحد يا قهار.

-اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى.. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز، يا ذا الجلال والإكرام ، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم.

-اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمالنا، يا حي يا قيوم..لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحِيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.

-اللهم يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت ، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ .. سورة يونس، وأن تعتق رقابنا من النار، بمنك وكرمك يا رحمان .

-اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين".

-اللهم يا ذا المن ولا يُمنُّ عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطًا بالليالي والأيام، نسألك يا أرحم الراحمين، يا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همّنا وغمنا، اللهم إنا نسألك إيمانًا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.

-اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدًا وما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا.

- اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام والعـِزة التي لا ترام نسألك يا الله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تنـّور بكتابك أبصارنا وأن تطـلق به ألستنا، وأن تفـرج به عـن قـلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعـمل به أبداننا فانه لايعـيننا على الحـق غـيرك ولا يؤتينا لنا إلا أنت، ولاحول ولا قـوة الا بالله العـلي العـظيم.

-اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك.

-اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة:18-19] أحسن كتبك نظاماً، وأفصحها كلاماً، وأبينها حلالاً وحراماً، ظاهر البرهان، محكم البيان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت:42]

دعاء ختم القرآن

دعاء ختم القرآن هناك آداب قبل تلاوة القرآن الكريم منها أن يكون بنية التقرب إلى الله عز وجل ، ونيل الثواب وليس رياء ليقال أن فلان قارئا للقرآن ، كما يستحب القراءة على وضوء قال تعالى " لايمسه إلا المطهرون، وقبل دعاء ختم القرآن علينا أن نتدبر آياته وفور الانتهاء من ختم القرآن الكريم يستحب تكرار دعاء ختم القرآن الكريم وأن تخضع الجوارح والقلب لكلماته ولا يشغل القارئ سمعه ولا بصره إلا بقراءة القرآن ثم دعاء ختم القرآن الكريم.

-اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتزكى بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين.

-اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة مَن سواك.

- اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسَّرت من صيام رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز، الذي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت:42] .

-اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم.

-اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً، وبالسيئات عفواً وغفراناً؛ حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين.. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور.

-رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

- "اللهم بديع السموات والأرض، ذا الجلال والاكرام، والعزة التى لا ترام نسالك يا رحمن يارحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذى يرضيك عنا". "اللهم أوصل ثوابَ ما قرأناه وأجرَ وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المُنزل على لسان نبيك المرسل هديةً واصلهً وتحفةً شاملةً ورحمةً نازلةً إلى أرواحهم".

-اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك في الموقف العظيم، وارزقنا حسن النظر الى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم".

اللـهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيًا أو محرومًا، "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وأفسح فيها ضيق ملاحدنا.

-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.. اللهم يَمِّن كتابنا، وبيِّض وجوهنا، وثبِّت أقدامنا، ويسِّر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم، مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً [النساء:69] .

اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا.. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ، اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه وسائر إخوانه والمسلمين جميعاً إلى ما تحب وترضى، يا ذا الجلال والإكرام ، اللهم جازهم على ما قدموا للإسلام والمسلمين، واجعله خالصاً لوجهك الكريم، وزدهم من الهدى والتوفيق، يا حي يا قيوم.

اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا وجميع المسلمين إلى ما تحب وترضى، يا ذا الجلال والإكرام...اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا...اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا، والفتن.