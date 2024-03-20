مسار إجباري 10.. براءة صفوت مصباح في قضية حبيبة

عرضت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.

في الحلقة العاشرة من مسلسل "مسار إجباري"، تمت محاكمة الدكتور صفوت مصباح في قضية قتل حبيبة الكردي، ونجح مجدي حشيش في إثبات براءته.

في أحد المشاهد، تحادثت خديجة (مي الغيطي) مع علي (عصام عمر) حول كيفية تحقيق الإفراج عن مجدي حشيش وصفوت مصباح من السجن بسهولةـ ولكن علي ألمح إلى أنه تلقى تسجيل صوتي يبرئه في القضية من مصدر مجهول.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢