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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 10.. عايدة تحاول كشف علاقة سميحة ومعتز

صدى البلد

عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل “صيد العقارب”، وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وبدأت الحلقة بتهديد الخادمة "فاتن" والتي أنكرت أي معرفة لها بمكان سامح الغول.

و على الرغم من تهديدها بلدغ العقارب، أكدت "فاتن" أنها لا تعلم مكانه وتعمل فقط كخادمة في المنزل وعن  سؤالها عن تفاصيل اليوم الذيهرب فيه سامح واكتشف والده قتله لعلي، اعترفت أن "معتز" الذي يعمل مع إسماعيل الغول هو من قام بتهريبه.

واتفقت "عايدة"و "تامر"، طليق زوجة "ولاء الغول" على للحصول على العدالة والانتقام لشقيقها "علي".

وترغب "عايدة" أيضًا في كشف أسرار شركة "إسماعيل الغول" وكشف حقيقة "سميحة" سيمون و "معتز" أحمد جمال سعيد.

وأعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

احمد جمال سعيد أحمد ماهر الفنانة غادة عبد الرازق الفنان احمد ماهر عائلة الحاج متولى صيد العقارب مسلسل صيد العقارب

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