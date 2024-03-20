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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابا جه الحلقة 10.. كابوس يطارد أكرم حسنى بسبب عمله

صدى البلد

عرضت  اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث المثيرة


حيث شهدت أحداث الحلقة اعترف أكرم لزوجته ولاء، بأنه يعمل كـ "بيبي سيتر" لطفل زياد، وأنه يقوم بدور الأب المستأجر لعدد آخر من الأطفال.

فيما تساءلت ولاء عن التأمين على السيارة، اعترف أكرم لها بأنه لم يسدد تكلفة التأمين وأنفق المبلغ على شراء "بلايستيشن 5".

بعد ذلك، استيقظ أكرم حسني واكتشف أن كل ذلك كان مجرد حلم.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

الطفل سليم مصطفي الفنان اكرم حسني اكرم حسني

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