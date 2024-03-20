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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد الليالي الوتر من شهر رمضان 2024.. و10 أعمال لاغتنام ليلة القدر

10 أعمال لاغتنام
10 أعمال لاغتنام العشرون الباقية من رمضان

انقضى ثلث شهر رمضان الأول وبدأت رحلة العشر الوسطى (عشر المغفرة) كما تسمى، وهناك أعمال عشر لاغتنام العشرون الباقية من رمضان، لذا احرص عليها من الآن لعلها تكون سببا في خروجك من رمضان وأنت من الفائزين.

10 أعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان 

من أعمال عشر رمضان الوسطى والعشر الأواخر: 

1- الخمس صلاوات في وقتهم بدون تأخير

2- السنن الراتبة ( عندك 12 ركعة لازم تداوم عليهم يومياً، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر و2 بعده، 2 بعد المغرب،  2 بعد العشاء )

3- صلاة الضحي ( بتبدأ من بعد شروق الشمس بـ ربع ساعة، لحد قبيل أذان الظهر بـ ربع ساعة، أقلّها ركعتين لحد 8 ركعات ..إنت وهمّتك )

4- الاستغفار وأذكار الصباح والمساء ( أذكار الصباح بعد الفجر، وأذكار المساء بعد العصر )

5- صلاة التراويح: 
- للشباب .. في المسجد مع الإمام 
للبنات .. لو هتصليها في بيتك ده الأفضل

6- الصدقة ( يومياً ولو بمبلغ بسيط ولو ربنا موسّعها عليك تصدق بما يليق بك وافتكر في النهاية إن أنت أحوج للصدقة وأجرها من الففير )

7- عمره و حج يومياً ( بعد ما تصلي الفجر متطلعش من المسجد ... خلّيك في المسجد لحد الشروق ... قول الاذكار واقرأ قرآن ... لك بذلك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة). 

8- قراءة القرآن الكريم لأصحاب الهمم المتوسطه مش أقل من 3 أجزاء يوميا، يعني هتختم 3 مرات. 

للمبتدئين وأصحاب المشاغل... مش أقل من جزء يوميا

9- الدعاء خاصة دعاء "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" ( عندك 3 أوقات مافيش فيهم كلام )
- النص ساعة قبل الفطار
- الساعة اللي قبل الفجر
- آخر ساعة بعد العصر من كل جمعة

10- التهجد والصلاة في جوف الليل يومياً ( في وقت النزول الالهي علشان تدعي بكل اللي نفسك فيه وتبقى ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا) .

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تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر

الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هـ:
•       ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م
•       ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م
•       ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م
•       ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م
•       ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م

الاعتكاف ولو كان الوقت قليلا 

ومن أعمال ما تبقى من رمضان الاعتكاف، ولو كان قليلا حيث قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في جواب سائل يقول: إذا دخلت المسجد للصلاة فهل يجوز لي أن أعتكف هذا الوقت ؟، فإنه يجوز للمسلم إذا دخل المسجد للصلاة أن ينوى الاعتكاف في هذا الوقت القليل وله ثوابه إن شاء الله تعالى مادام قد نواه .

وتابع من خلال فتوى لدار الإفتاء أن الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية. ويجوز أن يكون في أيِّ مسجدٍ ولو بجوار البيت.

والسنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى إنه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه، ويجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، بشرط أن لا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية. 

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته: ﻭﺃﻗﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ، ﻭاﻻﺧﺘﻴﺎﺭ: ﺃﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﺑﻤﻄﻠﻖ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﻣﻔﻄﺮ، ﻭﻟﻮ ﻟﻌﺬﺭ، ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻋﺘﻜﺎﻓﻪ. 

ﻭاﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻟﺒﺚ ﻗﺪﺭ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻜﻮﻓﺎ ﺃﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺯﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻜﻮﻥ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ. 

ﻭﺃﻗﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ : ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻜﻔﺎ ﻻﺑﺜﺎ، ﻭﻟﻮ ﻟﺤﻈﺔ.

ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺪﺓ ﻳﺴﻴﺮﺓ، ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﻷﻗﻠﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ.   

ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ: ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻣﺆﺫﻥ، ﺳﻮاء ﺃﺩﻳﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻠﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ .

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