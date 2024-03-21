بعد تحذيرات هيئة الدواء.. الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة الغش

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور حمل رقم 24 لعام 2024 من أحد تشغيلات مستحضر دوائي .

وقالت هيئة الدواء إن اسم المستحضر “ Zylofen syrup ” تشغيلات رقم " 523007 - 522033 " و ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتشغيله الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

لايفوتك ||

و أوضحت هيئة الدواء أنها قررت سحب ووقف تداول وتحريز الدواء مشيرة إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.



عقوبة غش الأدوية في القانون



طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

