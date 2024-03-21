سحب ووقف تداول وتحريز تشغيله كونجستال من الصيدليات ..هيئة الدواء توضح

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا بسحب مستحضر دوائي، من الأسواق والصيدليات ، وذلك في منشور حمل رقم 25 لعام 2024 .

وأوضحت الهيئة أن المستحضر المسحوب يحمل اسم “ Congestal tablets ” كونجستال تشغيلة رقم 230299 " وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء سحب.

وأشارت هيئة الدواء أنه تم وقف تداول وتحريز في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

ما هي استخدامات كونجستال؟



يكثر استخدام باراسيتامول، وكلورفينيرامين، وسودوايفيدرين للبرد والتخفيف من الأعراض المرتبطة به، كذلك حساسية الأنف، والحساسيات المختلفة. فيما يلي أشهر الأعراض التي يحد منها الدواء:

الصداع.

ألم واحتقان الجيوب الأنفية.

احتقان الأنف.

العطاس.

إدماع العينين.

سيلان الأنف.

ارتفاع درجة الحرارة.

حكة في الأنف أو الحلق.

ما هي موانع استخدام كونجستال؟

يمنع استخدام الباراسيتامول، والكلورفينارمين، والسودوإيفدرين في الحالات الآتية:

فرط الحساسية لأي من مكونات هذا الدواء.

استخدام أدوية مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين خلال 14 يومًا السابقة لاستخدام هذا الدواء.

ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

الأطفال دون سن 12 عام.