بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

اختارت إحدى شركات التطوير العقاري في مصر الإعلامية والممثلة والمغنية ملك الحسيني لتكون الوجه الدعائي لحملتها الترويجية لأحد منتجعاتها السياحية.

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وظهرت ملك الحسني في كليب دعائي للترويج للمنتجع وأدت خلاله أغنية "دقوا الشماسي" للمغني الراحل عبد الحليم حافظ، وهو ما فتح عليها نيران الانتقادات وجعلها أمام حملة انتقادات وسخرية لاذعة.

وفشل الإعلان، على ما يبدو، في جذب انتباه المشاهدين الذي تحول لانتقاد صاحبته ملك الحسيني، بسبب الملابس التي ارتدتها الفنانة والإيحاءات التي بدرت منها والتأكيد على أنها لا تناسب شهر رمضان.

وملك الحسيني ممثلة ومغنية مصرية شابة ولدت في العاصمة القاهرة عام 1993 وتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2014، وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل كمذيعة تلفزيونية وقدمت عدداً من البرامج.

شاركت ملك الحسيني في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "ذي إكس فاكتور"، كما شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" في العام 2016.