عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

بطلة إعلان “دقوا
بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني

اختارت إحدى شركات التطوير العقاري في مصر الإعلامية والممثلة والمغنية ملك الحسيني لتكون الوجه الدعائي لحملتها الترويجية لأحد منتجعاتها السياحية.

شاهد الفيديو:

 

وظهرت ملك الحسني في كليب دعائي للترويج للمنتجع وأدت خلاله أغنية "دقوا الشماسي" للمغني الراحل عبد الحليم حافظ، وهو ما فتح عليها نيران الانتقادات وجعلها أمام حملة انتقادات وسخرية لاذعة.

وفشل الإعلان، على ما يبدو، في جذب انتباه المشاهدين الذي تحول لانتقاد صاحبته ملك الحسيني، بسبب الملابس التي ارتدتها الفنانة والإيحاءات التي بدرت منها والتأكيد على أنها لا تناسب شهر رمضان.

وملك الحسيني ممثلة ومغنية مصرية شابة ولدت في العاصمة القاهرة عام 1993 وتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2014، وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل كمذيعة تلفزيونية وقدمت عدداً من البرامج.

شاركت ملك الحسيني في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "ذي إكس فاكتور"، كما شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" في العام 2016.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

موعد صرف معاش أبريل

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

موضوعات متعلقة

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

تراجع أسعار السلع.. سر سيطرة الحكومة على الأسواق والتخفيف عن المواطن

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

ترشيحاتنا

الحكومة تتحمل فرق زيادة تكلفة الخبز المدعم وتُقرر زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز

إقالة مسئولين في اتحاد الكرة الاسباني بسبب قضية فساد

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

مفاجأة غير متوقعة لتجار الدولار في السوق الموازية

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

انتخابات المحامين|سامح عاشور: خالص شكري لكل من يدلي بصوته لاستعادة نقابته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

فيديو

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ