لابيد يطالب بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة أكبر أزمة في تاريخ إسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، طالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأضاف لابيد أن :" أدعو إلى تشكيل حكومة جديدة لمواجهة أكبر أزمة سياسية خارجية في تاريخ إسرائيل".
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، طالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأضاف لابيد أن :" أدعو إلى تشكيل حكومة جديدة لمواجهة أكبر أزمة سياسية خارجية في تاريخ إسرائيل".
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