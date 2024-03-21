الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بالمشاركة في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤.
عرضت قناة إكسترا نيوز بثباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر احتفالية يوم المرأة المصرية.
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في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بالمشاركة في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤.
عرضت قناة إكسترا نيوز بثباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر احتفالية يوم المرأة المصرية.
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